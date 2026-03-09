مباريات الأمس
15 صورة جديدة من مران الزمالك الجماعي استعدادًا لمواجهة إنبي

كتب : محمد عبد الهادي

07:40 م 09/03/2026 تعديل في 09:29 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (4)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (5)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (7)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (8)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (6)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (9)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (10)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (12)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (11)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (15)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (14)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    مران الزمالك (16)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي في الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورًا جديدة من مران الفريق الختامي، وذلك قبل مواجهة إنبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وإنبي، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ15 بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي

يتفوق الفارس الأبيض في اللقاءات السابقة، حيث خاض الفريقان 44 مباراة في جميع البطولات، حقق الزمالك الفوز في 23 مباراة مقابل 9 انتصارات لإنبي، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، قبل خوض المباريات المؤجلة من الجولة الـ15 وختام المرحلة الأولى من المسابقة.

إقرأ أيضًا:

سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك انبي الدوري المصري

