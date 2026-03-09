زيزو الأبرز.. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

"إيه هي الدوافع؟".. ميدو يعلق بقوة على تصريحات رئيس إنبي قبل مواجهة الزمالك

شهد تشكيل النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، تواجد اللاعب أحمد السيد زيزو على دكة البدلاء، في اللقاء الذي ينطلق التاسعة والنصف مساءً.

ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الـ15 للدوري المصري.

دكة بدلاء الأهلي أمام طلائع الجيش

مصطفى شوبير- أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - محمد شريف - حسين الشحات - أحمد عيد - أحمد السيد زيزو - طاهر محمد.

موقف الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يتواجد فريق الأهلي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حتى الآن، فاز في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

أما طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ 16 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 19 مباراة، بعدما حقق 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 8 هزائم.

