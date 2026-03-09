قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط يشهد حالة من التعقيد الشديد، مؤكدًا أن المنطقة العربية ليست في أفضل أحوالها على الإطلاق لأسباب متعددة، أبرزها أن أي أزمة إقليمية أو دولية تقع، يكون العرب غالبًا هم من يدفع الثمن الأكبر.

من يدفع ثمن الأزمات العالمية والإقليمية؟ مصطفى الفقي يجيب

وأوضح "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن 80% من اللاجئين والنازحين في العالم ينتمون إلى الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن العرب كثيرًا ما يكونون هدفًا للتطرف، حتى في دول كبرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن التحولات العالمية الأخيرة، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت نمطًا جديدًا في العلاقات الدولية يعتمد على الحكم الفردي واتخاذ القرارات دون مرجعيات تقليدية، مقارنة بما كان معروفًا سابقًا في التعامل مع الزعماء العرب، موضحًا أن هذا الوضع كشف عن غياب كامل للشرعية الدولية وضعف تأثير المجتمع الدولي والأمم المتحدة في مواجهة السياسات الأحادية.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن السنوات الماضية كانت سنوات كشف وليست سنوات تأسيس، موضحًا أن جميع الأطماع الاستعمارية والتدخلات الإقليمية ما زالت قائمة، وأن إسرائيل على وجه الخصوص تظل لاعبًا رئيسيًا في هذه المعادلات.

وأكد المفكر السياسي، أن الوضع الحالي يمثل تحولًا حقيقيًا في العلاقات الدولية، يستدعي التأريخ له وفهم أبعاده، نظرًا لما يحمله من تحديات غير مسبوقة للمنطقة العربية والمجتمع الدولي على حد سواء.

