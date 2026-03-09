هدف إمام عاشر في مرمى المقاولون الأفضل بالجولة الـ21 بالدوري

استهل هادي رياض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سجله التهديفي رفقة المارد الأحمر، بعد تسجيله هدف التعادل للأحمر في مرمى طلائع الجيش.

ونجح رياض في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي، في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليكتب أول أهدافه بالقميص الأحمر.

ويذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع المدافع هادي رياض، في يناير الماضي قادما من فريق بتروجيت.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن النادي الأهلي، يخوض مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

ويسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم، على حساب نظيره طلائع الجيش، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بشكل قوي، والذي يحتل صدارته الآن نادي الزمالك.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

