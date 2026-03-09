مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

2 1
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الأهلي

0 1
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

1 1
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

2 1
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

"في مرمى طلائع الجيش".. هادي رياض يفتتح سجله التهديفي مع النادي الأهلي

كتب : يوسف محمد

10:28 م 09/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هادي رياض (1)
  • عرض 5 صورة
    هادي رياض (3)
  • عرض 5 صورة
    هادي رياض
  • عرض 5 صورة
    هادي رياض (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استهل هادي رياض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سجله التهديفي رفقة المارد الأحمر، بعد تسجيله هدف التعادل للأحمر في مرمى طلائع الجيش.

ونجح رياض في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي، في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليكتب أول أهدافه بالقميص الأحمر.

ويذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع المدافع هادي رياض، في يناير الماضي قادما من فريق بتروجيت.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة الشوط الأول من مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويذكر أن النادي الأهلي، يخوض مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

ويسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة اليوم، على حساب نظيره طلائع الجيش، لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري بشكل قوي، والذي يحتل صدارته الآن نادي الزمالك.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا، برصيد 43 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

تصريحات فليك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

موعد سفر بعثة بيراميدز إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هادي رياض النادي الأهلي الأهلي وطلائع الجيش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟