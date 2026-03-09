"إيه هي الدوافع؟".. ميدو يعلق بقوة على تصريحات رئيس إنبي قبل مواجهة الزمالك

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد "الكلية الحربية" استعدادا لمواجهة طلائع الجيش اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل طلائع الجيش المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسر إبراهيم - هادي رياض - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - أشرف بن شرقي