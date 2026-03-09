كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن استمرار تنفيذ برنامج طموح لحفر آبار غاز جديدة في البحر المتوسط، وذلك في إطار استثمارات شركة شل العالمية في مصر، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية المكثفة لتعزيز أنشطة الاستكشاف والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

خطة مكثفة لوزارة البترول لزيادة أنشطة الاستكشاف والتنمية

وأوضح "المركز" من خلال فيديو جراف عبر صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، أن البرنامج يشمل أعمال تنمية حقل "غرب مينا"، إلى جانب تنفيذ عمليات استكشاف في عدد من المناطق الواعدة ضمن منطقة غرب الدلتا العميق، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

موعد إنتاج الغاز من حقل غرب مينا

وكشف "مجلس الوزراء" أنه من المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للغاز من الحقل بنهاية العام الجاري، بينما يشهد عام 2026 تنفيذ أحد أكبر برامج حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ودعم أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلية.





