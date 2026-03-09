إعلان

"اليونيفيل" ترافق المدنيين للخروج من بلدية "علما الشعب" بجنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:03 م 09/03/2026

قوات اليونيفيل

بيروت (أ ش أ)

وافقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طلب رئيس بلدية "علما الشعب" فى صور بجنوب لبنان شادى الصياح، الخاص بمرافقة المدنيين للخروج من البلدة.

وقال رئيس بلدية علما الشعب - في تصريح صحفي اليوم الإثنين، إن لجنة الميكانيزم أبلغت اليونيفيل والجيش اللبناني، اللذين بدورهما أبلغانا بضرورة إخلاء البلدة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية مداهمة مركزة للقضاء على عناصر حزب الله بجنوب لبنان.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، إن القوات تعمل على رصد والقضاء على عناصر تابعة لحزب الله.

وأكدت في منشور لها على منصة "إكس"، أنه "تم تفعيل نيران كثيفة واستهداف العديد من الأهداف في المنطقة جواً وبراً" قبل دخول القوات.

إسرائيل ولبنان حزب الله الشرق الأوسط الحرب على إيران

