مدير الكرة بالزمالك: بيزيرا يتعرض لضرب متعمد في المباريات

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يتعرض لعنف متعمد خلال جميع المباريات السابقة للفريق.

تصريحات عبدالناصر محمد عن بيزيرا

أكد مدير الكرة بالزمالك أن ما حدث مع اللاعب في مباراتي زد والاتحاد السكندري بالدوري، لابد من مساءلة الحكام لتهاونهم في اتخاذ قرارات رادعة تجاه لاعبين تعمدوا إيذاء اللاعب.

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا:"نحن لا نطالب سوى بتحقيق العداله، والحفاظ على لاعبي الفريق بعد أن خرجنا من بطولة كأس مصر بفعل فاعل".

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.

