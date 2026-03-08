مباريات الأمس
"ولا عيب ولا حرام".. أحمد الطيب يثير الجدل بشأن تجنيس خوان بيزيرا

كتب : محمد خيري

11:43 ص 08/03/2026
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب جدلًا واسعًا بعد اقتراحه فكرة تجنيس لاعب الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا لتمثيل منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن فكرة تجنيس بيزيرا (ولا غلط ولا عيب ولا حرام)، مؤكدًا أنها خطوة شرعية وقانونية، مشيرًا إلى أن العديد من المنتخبات الكبرى تلجأ إلى تجنيس اللاعبين وفقًا للوائح الدولية.

أمثلة لتجنيس اللاعبين في العالم

وضرب الطيب مثالًا بتجنيس دييجو كوستا من قبل منتخب إسبانيا لكرة القدم، حيث شارك كمهاجم للمنتخب الإسباني أمام منتخب البرازيل لكرة القدم في كأس العالم 2014 التي أقيمت في البرازيل.

كما أشار إلى أن منتخب مصر سبق أن ضم لاعبًا مجنسًا، وهو الحارس اليوناني براسكوس، الذي شارك مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 1957، والتي توج بها المنتخب المصري.

وأوضح الطيب أن بيزيرا يبلغ من العمر 22 عامًا ويمتلك مستقبلًا واعدًا، مشيرًا إلى أنه قد يمثل إضافة قوية للمنتخب المصري مستقبلًا حال استيفائه المدة القانونية اللازمة للحصول على الجنسية والمشاركة الدولية.

واختتم المعلق الرياضي حديثه بمطالبة هاني أبو ريدة بدراسة فكرة التجنيس، معتبرًا أنها قد تكون صفقة مفيدة للمنتخب الوطني على المدى البعيد.

أحمد الطيب خوان بيزيرا منتخب مصر

