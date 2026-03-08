هل يحتاج لتدخل جراحي؟.. شقيق كريم فؤاد يوضح التفاصيل

أكد عبد الحميد فؤاد، شقيق كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، أن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مؤخرًا جاءت مطمئنة، مشيرًا إلى أنه لن يحتاج إلى تدخل جراحي بعد الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه سيتم عرض الأشعة الخاصة باللاعب على خبير ألماني متابع لحالته، من أجل تحديد البرنامج العلاجي المناسب وحسم مسألة الخضوع لجراحة من عدمه.

تصريحات شقيق كريم فؤاد

وقال عبد الحميد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت"، إن نتيجة الأشعة جاءت إيجابية إلى حد كبير، موضحًا أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لعودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يحتاج لتدخل جراحي.

وأضاف أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي لم يحدد حتى الآن مدة غياب اللاعب بشكل دقيق، في ظل حرص النادي على متابعة الحالة بدقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تعافي اللاعب بشكل كامل.

يُذكر أن كريم فؤاد سبق أن تعرض لإصابتين في الرباط الصليبي خلال مسيرته مع الأهلي، وذلك في موسمي 2022-2023 و2024-2025.