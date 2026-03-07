"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز على مستقبل المرسى في الدوري

خطف الثنائي حسام غالي وجمال الغندور الأنظار بشكل كبير، قبل بداية مباراة نصف نهائي بطولة الأساطير، التي أقيمت أمس الجمعة 6 مارس بنادي زد.

وتبادل الثنائي حسام غالي وجمال الغندور التحية بقوة قبل انطلاق المباراة، حيث عانق جمال الغندور حسام غالي قبل انطلاق بداية المباراة، كما حرص على معانقة باقي اللاعبين، قبل بداية المباراة.

نتيجة مباراة قدامى الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة الأساطير بنادي زد

وكان فريق الزمالك بقيادة حازم إمام، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب الأهلي بقيادة أحمد حسن، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل فريق.

وتمكن فريق قدامى نادي الزمالك، من العودة للمباراة مرة آخرى بشكل كبير، حيث تمكنوا من تحويل تأخرهم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، إلى التعادل بنتيجة خمسة أهداف لكل فريق، قبل أن يحسموا المباراة لصالحهم بركلات الترجيح.

قائمة مباراة الأهلي والزمالك في مباراة الأساطير ببطولة زد

وضمن قائمة قدامى النادي الأهلي في مباراة النادي الأهلي أمس، مجموعة من نجوم المارد الأحمر القدامي، مثل: "حسام غالي، أحمد حسن، عصام الحضري، عماد متعب، محمد فضل وسيد معوض".

وفي المقابل، ضمن قائمة قدامى الزمالك مجموعة من النجوم، وعلى رأسهم: "حازم إمام، جمال حمزة، إسلام جمال، أحمد حمودي وأحمد جعفر".

الفائز ببطولة الأساطير بنادي زد

وتوج فريق قدامى الزمالك بقلب بطولة الأساطير، التي أقيمت في نادي زد، بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق ريال مدريد في المباراة النهائية والذي يضم عدد من نجوم الكرة المصرية أيضًا، مثل وائل القباني وأيمن عبد العزيز وغيرهم من النجوم.

