مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

مجلس الزمالك يزور ممدوح عباس ويمنحه درع الرئاسة الشرفية للنادي

كتب : نهي خورشيد

11:45 م 07/03/2026

مجلس الزمالك يكرم ممدوح عباس بدرع الرئاسة الشرفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على زيارة رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس في منزله، وذلك بمناسبة منحه الرئاسة الشرفية للنادي تقديراً لدعمه المستمر ومساندته الدائمة للقلعة البيضاء على مدار سنوات طويلة.

وجاءت هذه الخطوة من مجلس الإدارة تكريماً لما قدمه عباس من إسهامات واضحة ومواقف داعمة للنادي على مدار أكثر من نصف قرن.

وخلال الزيارة، قدم مجلس الإدارة درعاً تذكارية إلى ممدوح عباس احتفاءً بهذه المناسبة.

وشهدت الزيارة حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك إلى جانب عدد من الشخصيات المرتبطة بالنادي من بينهم حازم إمام نجم الزمالك السابق وأيمن ممدوح عباس، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة وكمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

من جانبه، أعرب ممدوح عباس عن سعادته بهذه الزيارة وبتكريمه بمنحه الرئاسة الشرفية للنادي، مؤكداً أن نادي الزمالك يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائه خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق طموحات جماهيره.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين لبيب مجلس إدارة الزمالك ممدوح عباس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
أخبار وتقارير

"بحضور حازم إمام".. ممدوح عباس يقيم حفل إفطار جماعي لمجلس إدارة نادي الزمالك
حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية ورادارات القبة الحديدية شمالي إسرائيل
فيديو وصور.. هدف عمر مرموش الأول في شباك نيوكاسل
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور.. هدف عمر مرموش الأول في شباك نيوكاسل
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد
أخبار وتقارير

المفتي: فرض الحجاب ورد صراحة في القرآن والسنة.. وحديث عائشة لأسماء يحدد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين