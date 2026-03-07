مجلس الزمالك يكرم ممدوح عباس بدرع الرئاسة الشرفية



حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على زيارة رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس في منزله، وذلك بمناسبة منحه الرئاسة الشرفية للنادي تقديراً لدعمه المستمر ومساندته الدائمة للقلعة البيضاء على مدار سنوات طويلة.

وجاءت هذه الخطوة من مجلس الإدارة تكريماً لما قدمه عباس من إسهامات واضحة ومواقف داعمة للنادي على مدار أكثر من نصف قرن.

وخلال الزيارة، قدم مجلس الإدارة درعاً تذكارية إلى ممدوح عباس احتفاءً بهذه المناسبة.

وشهدت الزيارة حضور جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك إلى جانب عدد من الشخصيات المرتبطة بالنادي من بينهم حازم إمام نجم الزمالك السابق وأيمن ممدوح عباس، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة وكمال شعيب المستشار القانوني للنادي.

من جانبه، أعرب ممدوح عباس عن سعادته بهذه الزيارة وبتكريمه بمنحه الرئاسة الشرفية للنادي، مؤكداً أن نادي الزمالك يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائه خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق طموحات جماهيره.



