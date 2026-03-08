في بيان رسمي.. غزل المحلة يكشف حقيقة رحيل علاء عبد العال

كشف نادي غزل المحلة، في بيان رسمي، ما تردد بشأن رحيل المدير الفني للفريق، علاء عبد العال، وذلك بعد النتائج السلبية التي شهدها الفريق مؤخرًا.

ويحتل غزل المحلة حاليًا مركزًا ضمن فرق الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري، حيث تعادل الفريق أمس السبت أمام فاركو بنتيجة 0-0، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

بيان نادي غزل المحلة:

"ينفي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رحيل علاء عبد العال أو تقديمه استقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة".

وأضاف البيان: "كما يؤكد المجلس عدم صحة ما يتم تداوله حول تولي شريف الخشاب مهمة تدريب الفريق، مشددًا على أن شريف الخشاب يشغل منصب المدير الرياضي للشركة، وهو المنصب المعني بالتخطيط والإشراف على قطاع الكرة".

وأختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، مؤكدًا أن أي مستجدات تخص الفريق الأول سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.