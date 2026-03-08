مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الاتحاد الإنجليزي

بورت فايل

- -
15:30

سندرلاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
18:30

نورويتش سيتي

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

إنتر ميلان

الدوري الفرنسي

نيس

- -
18:15

رين

جميع المباريات

إعلان

في بيان رسمي.. غزل المحلة يكشف حقيقة رحيل علاء عبد العال

كتب : محمد خيري

12:20 م 08/03/2026

علاء عبد العال مدرب غزل المحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف نادي غزل المحلة، في بيان رسمي، ما تردد بشأن رحيل المدير الفني للفريق، علاء عبد العال، وذلك بعد النتائج السلبية التي شهدها الفريق مؤخرًا.

ويحتل غزل المحلة حاليًا مركزًا ضمن فرق الهبوط في الدور الثاني من الدوري المصري، حيث تعادل الفريق أمس السبت أمام فاركو بنتيجة 0-0، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

بيان نادي غزل المحلة:

"ينفي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن رحيل علاء عبد العال أو تقديمه استقالته من تدريب الفريق، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة".

وأضاف البيان: "كما يؤكد المجلس عدم صحة ما يتم تداوله حول تولي شريف الخشاب مهمة تدريب الفريق، مشددًا على أن شريف الخشاب يشغل منصب المدير الرياضي للشركة، وهو المنصب المعني بالتخطيط والإشراف على قطاع الكرة".

وأختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله، مؤكدًا أن أي مستجدات تخص الفريق الأول سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علاء عبد العال غزل المحلة الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
أخبار المحافظات

باعت مصوغاتها ليكمل انجازاته.. أبرز تضحيات زوجة الشحات مبروك- صور
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

"المدينة مظلمة"| سقوط أمطار سوداء كثيفة على طهران.. ماذا يحدث؟
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
أخبار مصر

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه