خاص| خبير لوائح يصدم الأهلي بشأن الاستئناف ضد عقوبات الكاف

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

تلقي النادي الأهلي ضربة قوية مساء اليوم الخميس، بعد تلقيه خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنع حضور جماهيره في المباراتين القادمتين بدوري أبطال أفريقيا.



وتأتي هذه العقوبات بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا من اشتباكات جماهيرية وإلقاء زجاجات المياه على اللاعبين.

تعليق عامر العمايرة على عقوبات الكاف ضد الأهلي



في هذا السياق، أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن النادي الأهلي لا يحق له الاستئناف ضد العقوبات الموقعة ضده من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكد العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي أن قانون الكاف التأديبي لا يمنح حق الاستئناف على عقوبة للجماهير ما دامت أقل من 3 مباريات.



الأهلي تم منعه من الحضور الجماهيري مباراتين وبالتالي لا يمكنه الاستئناف على عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

