"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

عبر أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن غضبه عقب صدور عقوبة اللعب بدون جمهور، مؤكدًا أنه سبق وحذر من تجاوزات قد تتسبب في مثل هذه القرارات.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن اليوم الخميس، عن عقوباته ضد النادي الأهلي بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي بدور المجموعات.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

تعليق شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

كتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتكلمت وحذرت ونبهت وقلت كل الكلام اللي في القاموس بلاش خروج عن النص الدنيا متربصة بينا".

وتابع: "الماتشات اللي جايه خروج مغلوب وكالعاده محدش سمع الكلام واهى جت العقوبة اللعب بدون جمهور وفي الآخر يقولك الاداره واتبسط يا خطيب".

وواصل: "الأمل دايما ف الله وف روح اللاعبين مش اول مره ان شاء حنكسب ونعدي بس يارب نتعلم في اللي جاي وكفاية بقى بجد".

