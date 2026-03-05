مباريات الأمس
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

08:31 م 05/03/2026
أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الرسمي للأحمر استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، وذلك في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وتقام المباراة على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي


وجاء تشكيل الأهلي للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، هادي رياض، يوسف بلعمري.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمود حسن تريزيجيه، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: مروان عثمان.


فيما ضمت قائمة البدلاء كلاً من: محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد، وأحمد نبيل كوكا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة On Time Sports 1 الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

ييس توروب تشكيل الأهلي الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب

