ماييلي بديلًا.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي

توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز

أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام حرس الحدود، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.



ويتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.



تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - حامد حمدان



خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو



خط الهجوم: مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي

إقرأ أيضًا:

"محدش سمع الكلام".. تعليق ناري من شوبير بعد عقوبة الكاف ضد الأهلي





انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات



