مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

إعلان طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

05:55 م 05/03/2026 تعديل في 05:57 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (1)
  • عرض 15 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (3)
  • عرض 15 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
  • عرض 15 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير اللقاء حكم الساحة محمود وفا، ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري حكمًا مساعدًا أول، ومحمود دين حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمد إبراهيم الدسوقي مهام الحكم الرابع.

وفي تقنية الفيديو، تم تعيين عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمود حسين حكمًا مساعدًا للفار.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى 11 هزيمة.

إقرأ أيضًا:
انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات

صراع شرس.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الاتحاد السكندري محمود وفا الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
رمضان ستايل

5 فوائد غير متوقعة لحل الألغاز.. أكثر من مجرد تسلية
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"
أخبار وتقارير

فرق استجابة طبية.. الهلال الأحمر يشارك في تأمين "إفطار المطرية"

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

موجة زيادات تضرب السوق المصري.. ارتفاع أسعار 14 سيارة حتى 100 ألف جنيه
عاجل.. كاف يعاقب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور