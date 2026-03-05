إعلان طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

طاقم حكام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يدير اللقاء حكم الساحة محمود وفا، ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري حكمًا مساعدًا أول، ومحمود دين حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمد إبراهيم الدسوقي مهام الحكم الرابع.

وفي تقنية الفيديو، تم تعيين عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمود حسين حكمًا مساعدًا للفار.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة جمعها من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى 11 هزيمة.

إقرأ أيضًا:

انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات

صراع شرس.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الـ21