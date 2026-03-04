"محدش يتكلم على مراتي".. النني يرد على أنباء طلاق زوجته الثانية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء 4 مارس الجاري، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".



ويحل المارد الأحمر ضيفا، على حساب المقاولون العرب غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في مباراة تقام على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري.



وأسندت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمد الغازي، يعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثانٍ.



طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب



حكم ساحة: محمد الغازي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثانٍ: عمر فتحي

حكم رابع: أحمد عبد الله محمود

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد شهود



نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري



ويطمح المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بعدما تعادل سلبيا في مباراة الجولة الماضية أمام زد ببطولة الدوري "دوري نايل".

