قائمة منتخب مصر للناشئين استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الذي ينطلق اليوم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لتصفيات منطقة شمال إفريقيا أوناف المؤهلة للنسخة رقم 21 من كأس إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر انطلاقها يوم 24 مارس في ليبيا.

وتقام تصفيات شمال إفريقيا بنظام الدورة المجمعة، حيث يخوض كل منتخب 4 مباريات، ويتم ترتيب الفرق وفق نقاطها في التصفيات.

قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 (26 لاعبًا):

حراسة المرمى:

مالك عمرو عبد الخالق

محمد عبيد عاطف

ياسين هشام حنفي

خط الدفاع:

محمد السيد محمد

سيف الدين تامر

آدم محمد يوسف

سيف تامر محمد

عبد الله عمرو محمد

عادل علاء محمد

ياسين تامر أبو القاسم

أمير حسن

عمر فودة

خط الوسط:

سيف كريم عادل

عمر عبدالرحيم ناجح

براء محمود جلال

أحمد صفوت

مهند مجدي عبد الصادق

أحمد بشير السيد

أحمد السيسي

دانيال تامر وهبي

محمد جمال محمد

عاصم أحمد فتحي

زياد سعودي

خط الهجوم:

عبد العزيز خالد شعبان

خالد مختار عبد العزيز

أدهم محمد حسيب