"لا يعرف الهزيمة".. ماذا قدم سامي قمصان مدرب المقاولون العرب أمام الأهلي؟

كتب : يوسف محمد

05:51 م 04/03/2026
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان وأفشة
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان ورضا سليم
  • عرض 8 صورة
    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، غدا الخميس 5 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".


وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره المقاولون العرب غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.


أرقام سامي قمصان أمام الأهلي


وسيكون المارد الأحمر في مباراة الغد، على موعد مع مواجهة قوية أمام أحد أبنائه، هو سامي قمصان، الذي يتولى القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب.


ومباراة الغد، ستكون المباراة الثانية تاريخيا التي يواجه فيها سامي قمصان النادي الأهلي كمدير فني، حيث سبق وواجهة الأحمر في مباراة سابقة، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.


ونجح قمصان في تحقيق الفوز على النادي الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الأهلي والمقاولون العرب بقيادة سامي قمصان، في كأس رابطة الأندية المصري "كأس عاصمة مصر".


ترتيب الأهلي في الدوري المصري


ويدخل النادي الأهلي مباراة الغد وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 18 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.


وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، وهو يحتل المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.


أرقام سامي قمصان مع الأهلي


وتولى قمصان القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب، في أكتوبر من العام الماضي 2025، بعد رحيله عن النادي الأهلي.


وقاد قمصان المارد الأحمر حتى الآن، في 14 مباراة بمختلف البطولات حقق خلالهم الفوز في 4 مباريات، حضر التعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

محمد الغازي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

"محدش يتكلم على مراتي".. النني يرد على أنباء طلاق زوجته الثانية

النادي الأهلي الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري

