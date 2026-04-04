ضبط 5 أطنان سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في أسو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مالك مخزن بحوزته كميات كبيرة من المواد البترولية قبل طرحها في السوق السوداء بمحافظة أسوان.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام قيام مالك المخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بتجميع وحجب كميات من السولار داخل المخزن، تمهيدًا لإعادة بيعها بأسعار أعلى خارج المنظومة الرسمية.

ضبط 5 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر داخل المخزن على 5 أطنان من المواد البترولية "سولار"، بالإضافة إلى سيارة ربع نقل تُستخدم في نقل وتفريغ الكميات.

بمواجهة المتهم، أقر بقيامه بتجميع السولار عبر تعبئته داخل السيارة ثم تفريغه في جراكن بالمخزن، بقصد تخزينه وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية تحبط محاولة بيع كميات كبيرة بالسوق السوداء

كما أضاف المتهم بتحصله على تلك المواد من إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، بمساعدة عامل بالمحطة، الذي تم ضبطه وواجهته الأجهزة واعترف بنفس الغرض.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

