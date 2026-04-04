إعلان

ضبط 5 أطنان سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في أسوان

كتب : أحمد أبو النجا

02:00 م 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مالك مخزن بحوزته كميات كبيرة من المواد البترولية قبل طرحها في السوق السوداء بمحافظة أسوان.

كشفت تحريات قطاع الأمن العام قيام مالك المخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بتجميع وحجب كميات من السولار داخل المخزن، تمهيدًا لإعادة بيعها بأسعار أعلى خارج المنظومة الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، حيث عُثر داخل المخزن على 5 أطنان من المواد البترولية "سولار"، بالإضافة إلى سيارة ربع نقل تُستخدم في نقل وتفريغ الكميات.

بمواجهة المتهم، أقر بقيامه بتجميع السولار عبر تعبئته داخل السيارة ثم تفريغه في جراكن بالمخزن، بقصد تخزينه وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أضاف المتهم بتحصله على تلك المواد من إحدى محطات الوقود بدائرة القسم، بمساعدة عامل بالمحطة، الذي تم ضبطه وواجهته الأجهزة واعترف بنفس الغرض.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سولار السوق السوداء أسوان وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

إعلان

