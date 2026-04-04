كشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري، ضمن مراجعة دورية لأسعار البيع لمختلف الفئات، في إطار مواكبة التغيرات في تكاليف التشغيل والطاقة بدءًا من أبريل الجاري.

وأوضح المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن الزيادات جاءت متفاوتة بين الشرائح، وجاءت على النحو التالي:

الشريحة الأولى- من 1 إلى 100 كيلووات/ س: ارتفعت من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا، بزيادة تقدر بنحو 91%

- الشريحة الثانية- من 1 إلى 250 كيلوات/ س: ارتفعت من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا، بزيادة تقارب 28.5%

- الشريحة الثالثة- من 1 إلى 600 كيلووات/ ساعة: ارتفعت من 220 قرشًا إلى 264 قرشًا، بزيادة تقارب 47%

- الشريحة الرابعة- من 1 إلى 1000 كيلووات/ ساعة: ارتفعت من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا، بزيادة تقارب 20.7%

- الشريحة الخامسة- من 1 إلى أكبر من 1000 كيلووات/ س: ارتفعت من 233 قرشًا إلى 279 قرشًا، بزيادة تقارب 19.7%

وأشار المصدر إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة تسعير مرنة تستهدف إعادة هيكلة الشرائح بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والاستهلاك، مع استمرار دعم بعض الفئات حسب طبيعة النشاط وحجم الاستهلاك.

وأضاف المصدر أن القطاع يواصل متابعة معدلات الاستهلاك والتحصيل، إلى جانب جهود تقليل الفقد الفني والتجاري، وضبط المخالفات ومكافحة سرقات التيار، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

8 جهات قطاع خاص ينطبق عليها قرار العمل عن بعد يوم الأحد.. فيديو

انفراد| زيادة أسعار شريحة واحدة للكهرباء المنزلي والتطبيق بدأ



