فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت، مجمع مواقف شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير، في إطار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع المحافظ حركة النقل داخل الموقف بعدد من الخطوط، وتأكد من انتظام العمل وعدم وجود تكدسات أو مخالفات تؤثر على حركة المواطنين، مع مراجعة الالتزام بالتعريفة المقررة.

حديث مع المواطنين

أجرى محافظ المنوفية حوارًا مباشرًا مع عدد من السائقين والركاب للاطمئنان على الحالة العامة، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو مخالفة خطوط السير.

توجيهات حاسمة

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة وعدم التلاعب بها، مع التأكيد على تعليق استيكرات واضحة على سيارات الأجرة موضح بها قيمة الأجرة، موجها مدير مشروع المواقف وإدارة المرور بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني بكافة المواقف.

أكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقهم ومنع استغلالهم.