"مش هسيب حد يغلي الأجرة".. محافظ المنوفية يفاجئ موقف شبين الكوم -صور

كتب : أحمد الباهي

12:26 م 04/04/2026
    المحافظ يفحص تعريفة الأجرة
    محافظ المنوفية في جولة مفاجئة بموقف شبين
    محافظ المنوفية يحاور المواطنين
    محافظ المنوفية يوجه تعليماته للمرور

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم السبت، مجمع مواقف شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير، في إطار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع المحافظ حركة النقل داخل الموقف بعدد من الخطوط، وتأكد من انتظام العمل وعدم وجود تكدسات أو مخالفات تؤثر على حركة المواطنين، مع مراجعة الالتزام بالتعريفة المقررة.

حديث مع المواطنين

أجرى محافظ المنوفية حوارًا مباشرًا مع عدد من السائقين والركاب للاطمئنان على الحالة العامة، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو مخالفة خطوط السير.

توجيهات حاسمة

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة وعدم التلاعب بها، مع التأكيد على تعليق استيكرات واضحة على سيارات الأجرة موضح بها قيمة الأجرة، موجها مدير مشروع المواقف وإدارة المرور بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني بكافة المواقف.

أكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مواقف السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على حقوقهم ومنع استغلالهم.

المنوفية شبين الكوم مواقف تعريفة مرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار جميع سيارات إم جي الجديدة في مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق