استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، بمجمع دمنهور للثقافة والفنون، لتوقيع بروتوكول تطوير مكتبة البلدية بالمجمع، وتفقد عدد من المشروعات الثقافية بالمحافظة، وبحث آليات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

رحبت محافظ البحيرة، بوزيرة الثقافة، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعكس عمق التعاون بين الوزارة والمحافظة، وتفتح آفاقًا جديدة لدعم الحركة الثقافية، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وبناء الإنسان.

تطوير مكتبة البلدية بدمنهور

يشهد اللقاء توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإحياء وتطوير مكتبة البلدية بمجمع دمنهور الثقافي، وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة، حيث تتولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة للمكتبة.

تشمل الأعمال فهرسة وتصنيف مقتنيات المكتبة من الكتب والمخطوطات، إلى جانب الخرائط والكتالوجات النادرة وألبومات الصور التي تضم نسخًا فريدة، وذلك وفق أحدث النظم العلمية والتقنية.

خطة لترميم المقتنيات النادرة

يتضمن البروتوكول تنفيذ خطة متكاملة لترميم المطبوعات النادرة على مراحل، مع تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بالمكتبة، بما يضمن استدامة التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

أهمية تاريخية وثقافية

أكدت وزيرة الثقافة، أهمية مكتبة البلدية بدمنهور باعتبارها أحد الصروح الثقافية العريقة، مشيرة إلى ضرورة إحيائها وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات العصر، ويعزز دورها في خدمة المجتمع.

وجهت محافظ البحيرة الشكر لوزيرة الثقافة، لسرعة الاستجابة والاهتمام بالمشروع، مؤكدة أن تطوير المكتبة يمثل نقلة نوعية في مسار العمل الثقافي بالمحافظة، ويسهم في استعادة دورها الريادي، وتحويلها إلى منصة معرفية تخدم مختلف الفئات العمرية.

تضمن اللقاء عرض فيلم تقديمي عن مجمع دمنهور للثقافة والفنون، للتعريف بالخدمات والأنشطة المقدمة، واستعراض الرؤية المستقبلية لتطوير المجمع وتعزيز دوره الثقافي بالمحافظة.