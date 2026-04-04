تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، معارض المحافظة الدائمة لبيع السلع والمنتجات، لمتابعة توافر السلع بجودة عالية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين، إلى جانب متابعة انتظام صرف الخبز للمواطنين من منفذ بيع الخبز.

جاء ذلك بحضور محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية بمكتب المحافظ، و محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ، على ضرورة توفير السلع والمنتجات بكميات كافية وجودة مناسبة، بما يلبّي احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالإعلان الواضح عن الأسعار داخل المعارض والمنافذ، لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

وتابع اللواء طارق مرزوق انتظام صرف الخبز من منفذ البيع، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمة بصورة منتظمة ومنضبطة، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على احتياجاتهم دون معاناة.

وأكد المحافظ أن الهدف من إنشاء هذه المعارض هو بيع السلع والمنتجات للمواطنين بأقل من السوق الخارجي .

وكلف محافظ الدقهلية محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لهذه المعارض والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المقررة وتوافر السلع .