استئصال ورم كلوي يزن 8 كجم من جسم مريض فى الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

01:51 م 04/04/2026

الرعاية الصحية

تمكن الفريق الطبي بمركز 30 يونيو لأمراض الكلى والمسالك البولية في محافظة الإسماعيلية من إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم كلوي ضخم (Renal Mass) بلغ وزنه 8 كجم وطوله نحو 20 سم، في واحدة من الحالات النادرة التي تعكس مهارة وكفاءة الفريق الطبي.

جاء التدخل بعد معاناة المريض من أعراض متقدمة بسبب الحجم الكبير للورم، ما استدعى تحركًا عاجلًا وفق خطة جراحية دقيقة ورؤية طبية متكاملة لضمان أفضل النتائج.

نجاح العملية واستقرار المريض

أُجريت الجراحة بكفاءة عالية مع الحفاظ على استقرار الحالة العامة للمريض طوال مراحل العملية، مما يعكس الاحترافية العالية للفريق الطبي وقدرته على التعامل مع الحالات المعقدة بأمان ودقة.

شارك في العملية نخبة من استشاريي جراحة المسالك البولية والتخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض مدرب على أعلى مستوى، مع توظيف أحدث التقنيات الطبية لضمان أقصى درجات الأمان والدقة.

وتضمنت قائمة الكوادر الطبية المشاركة: أ.د. إسحاق سمير – استشاري جراحة المسالك البولية، د. محمود زكريا – أخصائي جراحة المسالك البولية، د. علي شمس، د. عبدالله أيمن، د. محمد الشناوي – استشاري التخدير، أ. أسماء محمد، أ. محمود محمد عثمان، أ. دينا علي – فريق التمريض.

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
