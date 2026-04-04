قال جنرال أمريكي متقاعد إن طائرة F-15E كانت أول طائرة مقاتلة تُسقط في المعارك منذ عقود.

وأشار اللواء المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي هوستون كانتويل، لشبكة سي بي إس الأمريكية، وهو طيار سابق لطائرات F-16، إلى أن إسقاط طائرة F-15E يوم الجمعة، يمثل المرة الأولى التي تُسقط فيها طائرة مقاتلة في قتال منذ أكثر من 20 عامًا.

وتابع اللواء المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي لشبكة سي بي إس، أن السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة كانت في الغالب تحارب مقاتلين غير نظاميين لا يمتلكون نفس القدرات المضادة للطائرات. وأضاف كانتويل أن عدم فقدان المزيد من الطائرات المقاتلة في إيران يُعد شهادة على قدرات القوات الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء، إن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 13,000 مهمة في حرب إيران واستهدفت أكثر من 12,300 هدف.

وكان آخر طائرة أمريكية أُسقطت في القتال قد تعرضت لصاروخ أرض-جو عراقي فوق بغداد في 8 أبريل 2003، حيث تمكن الطيار من القفز بمظلته وتم إنقاذه، وفقًا لسلاح الجو.

ومن جانبها، أفادت صحيفة تليجراف البريطانية فجر اليوم (السبت)، بأن قوات خاصة تابعة للجيش الأمريكي بدأت عملية ميدانية داخل إيران، في محاولة للعثور على أحد أفراد طاقم طائرة مقاتلة من طراز F-15E Strike Eagle، التي أُسقطت أمس.