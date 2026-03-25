كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

تصريحات مثيرة من صالح جمعة عن فترته مع فايلر في الأهلي

كتب : نهي خورشيد

04:00 ص 25/03/2026

رينيه فايلر

تحدث صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمته مع المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، كاشفاً عن تفاصيل علاقته به خلال فترة تواجده داخل الفريق.

صالح جمعة يروي كواليس خلافه مع فايلر

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية إن علاقته بفايلر كانت تحمل جانباً من الاضطهاد، مشيراً إلى أنه كان لاعباً أساسياً قبل قدوم المدرب قبل أن يتم استبعاده والجلوس على دكة البدلاء دون معرفة الأسباب.

وأضاف أنه يتقبل فكرة عدم المشاركة إلا أنه شعر بأن التعامل معه لم يكن بالشكل المطلوب، خاصة وأنه رأى استبعاده من بعض التقسيمات خلال التدريبات كنوع من عدم الاحترام له كلاعب داخل الفريق.

وتابع أنه تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في ذلك الوقت لتقديم شكوى بشأن ما حدث، وهو ما كان بداية تفاقم الأزمة مع المدير الفني آنذاك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه حصل على فرص عديدة داخل الأهلي مقارنة بغيره من اللاعبين، مشيراً إلى أنه لم يقصر معه أحد داخل النادي وأنه تلقى معاملة جيدة بشكل عام رغم عدم استثماره لتلك الفرص بالشكل الأمثل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج بالدوري.

رينيه فايلر صالح جمعة الأهلي

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار
حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار
تقودها مصر وتركيا وباكستان.. واشنطن تنتظر رد إيران لعقد قمة محتملة الخميس
تقودها مصر وتركيا وباكستان.. واشنطن تنتظر رد إيران لعقد قمة محتملة الخميس
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أبرزها فتح مضيق هرمز والتخلي عن القدرات النووية.. 15 بندا في خطة ترامب
أبرزها فتح مضيق هرمز والتخلي عن القدرات النووية.. 15 بندا في خطة ترامب
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)