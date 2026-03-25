تحدث صالح جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمته مع المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، كاشفاً عن تفاصيل علاقته به خلال فترة تواجده داخل الفريق.

صالح جمعة يروي كواليس خلافه مع فايلر

وقال صالح جمعة في تصريحات تلفزيونية إن علاقته بفايلر كانت تحمل جانباً من الاضطهاد، مشيراً إلى أنه كان لاعباً أساسياً قبل قدوم المدرب قبل أن يتم استبعاده والجلوس على دكة البدلاء دون معرفة الأسباب.

وأضاف أنه يتقبل فكرة عدم المشاركة إلا أنه شعر بأن التعامل معه لم يكن بالشكل المطلوب، خاصة وأنه رأى استبعاده من بعض التقسيمات خلال التدريبات كنوع من عدم الاحترام له كلاعب داخل الفريق.

وتابع أنه تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في ذلك الوقت لتقديم شكوى بشأن ما حدث، وهو ما كان بداية تفاقم الأزمة مع المدير الفني آنذاك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه حصل على فرص عديدة داخل الأهلي مقارنة بغيره من اللاعبين، مشيراً إلى أنه لم يقصر معه أحد داخل النادي وأنه تلقى معاملة جيدة بشكل عام رغم عدم استثماره لتلك الفرص بالشكل الأمثل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج بالدوري.

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر





قبل مواجهة مصر.. لامين يامال يغيب عن مران إسبانيا الجماعي



