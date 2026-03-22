"ثلاثي هجومي".. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

05:08 م 22/03/2026 تعديل في 05:35 م
  • عرض 7 صورة
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 22 مارس الجاري، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأتوهو الكونغولي:

وكانت مباراة الذهاب بين الفارس الأبيض وأوتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وحال تمكن الزمالك من التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سلتقي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل بعد تخطي المصري البورسعيدي.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك سبق له التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مناسبتين من قبل موسمي 2018-2019، 2023-2024.

أقرأ أيضًا:

وائل رياض يُعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لوديتي الجزائر
ماذا فعل الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الخروج؟.. إجراءات صارمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
زووم

كروب توب.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة (صور)
هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي
موسيقى

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي

ماذا فعل الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الخروج؟.. إجراءات صارمة
رياضة محلية

ماذا فعل الخطيب مع لاعبي الأهلي بعد الخروج؟.. إجراءات صارمة
صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته
زووم

صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
بالصور- الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر
قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وأوتوهو في الكونفدرالية
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة