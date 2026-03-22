أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 22 مارس الجاري، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأتوهو الكونغولي:

وكانت مباراة الذهاب بين الفارس الأبيض وأوتوهو الكونغولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي.

ويذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وحال تمكن الزمالك من التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سلتقي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل بعد تخطي المصري البورسعيدي.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك سبق له التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مناسبتين من قبل موسمي 2018-2019، 2023-2024.

