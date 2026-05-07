رقم تاريخي.. ما هي دوافع سيراميكا كليوباترا للفوز على الزمالك؟

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، يوم 20 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ويحتاج الأبيض لنقطة واحدة للتتويج بشكل رسمي.

في المقابل، ضمن سيراميكا كليوباترا إنهاء الموسم في المركز الرابع، بعدما فرض التعادل على بيراميدز في الجولة الماضية، ليواصل نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

دوافع سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز

يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، ليس فقط لإنهاء الموسم بصورة قوية، بل لتحقيق رقم تاريخي جديد في مسيرته بالدوري الممتاز.

وفي حال فوزه على الزمالك، سيرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة، وهو أعلى عدد نقاط يحققه في تاريخه بالمسابقة، متجاوزًا رقمه السابق المسجل في موسم 2023-2024، عندما جمع 46 نقطة.

كما أن تحقيق الفوز سيمنح الفريق أفضل مركز في تاريخه بجدول الترتيب، ليؤكد التطور الكبير الذي شهده خلال المواسم الأخيرة، ويعزز من فرص مشاركته في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.