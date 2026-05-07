مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

رقم تاريخي.. ما هي دوافع سيراميكا كليوباترا للفوز على الزمالك؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 07/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق سيراميكا كليوباترا
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (5)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مواجهة قوية أمام الزمالك، يوم 20 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، ويحتاج الأبيض لنقطة واحدة للتتويج بشكل رسمي.

في المقابل، ضمن سيراميكا كليوباترا إنهاء الموسم في المركز الرابع، بعدما فرض التعادل على بيراميدز في الجولة الماضية، ليواصل نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

دوافع سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز

يسعى سيراميكا كليوباترا لتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة، ليس فقط لإنهاء الموسم بصورة قوية، بل لتحقيق رقم تاريخي جديد في مسيرته بالدوري الممتاز.

وفي حال فوزه على الزمالك، سيرفع الفريق رصيده إلى 47 نقطة، وهو أعلى عدد نقاط يحققه في تاريخه بالمسابقة، متجاوزًا رقمه السابق المسجل في موسم 2023-2024، عندما جمع 46 نقطة.

كما أن تحقيق الفوز سيمنح الفريق أفضل مركز في تاريخه بجدول الترتيب، ليؤكد التطور الكبير الذي شهده خلال المواسم الأخيرة، ويعزز من فرص مشاركته في البطولات القارية خلال الموسم المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري المصري الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وظيفة الأحلام.. 50 ألف دولار مقابل مشاهدة مباريات كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

وظيفة الأحلام.. 50 ألف دولار مقابل مشاهدة مباريات كأس العالم 2026
مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"
زووم

مصطفى قمر عن هاني شاكر: "كان وطنيا ومحدش يقدر يغني بإحساسه"
"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة
مصراوي ستوري

"قبلة وقلوب".. زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلاده برسالة

تفرط في تناول الطعام؟ 3 عوامل رئيسية قد تكون السبب
نصائح طبية

تفرط في تناول الطعام؟ 3 عوامل رئيسية قد تكون السبب
"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"
جامعات ومعاهد

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي