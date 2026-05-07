تحرك فوري من الأجهزة الأمنية.. التعليم العالي تكشف تفاصيل واقعة كلية البنات

كتب : أحمد العش

10:14 م 07/05/2026

وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أنها تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن واقعة قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام سور كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن إدارة جامعة عين شمس تحركت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة فور تداول الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف.

وأشادت وزارة التعليم العالي، بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية، والتي تمكنت من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمواطنين، والتصدي لأي وقائع تمس الأمن أو الآداب العامة بمحيط المؤسسات التعليمية.

