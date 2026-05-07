الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

04:56 م 07/05/2026
  • عرض 6 صورة
يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء الموافق 20 مايو، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة، بينما حقق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء مرتقب ضمن صراع حسم اللقب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين في ختام مشوارهما بالمسابقة.

"متحللة بالكامل".. العثور على جثة مجهولة الهوية في كفر الشيخ
"حرموك من مشهد مهيب في وداعك".. خالد يوسف يعلق على جنازة هاني شاكر
أشعر بالحزن لرحيله.. رسالة من أسطورة ليفربول لمحمد صلاح
الذهب يبدأ موجة صعود جديدة.. هل يستمر الارتفاع؟ خبراء يوضحون
كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
