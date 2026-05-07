يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأربعاء الموافق 20 مايو، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة، بينما حقق المصري البورسعيدي فوزًا مهمًا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، في لقاء مرتقب ضمن صراع حسم اللقب.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ما يجعل المواجهة مهمة لكلا الفريقين في ختام مشوارهما بالمسابقة.

