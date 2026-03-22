مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

الديون زادت.. ماذا يحتاج الزمالك لفك القيد بعد وصول العدد لـ13 قضية؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 22/03/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاقمت أزمة القيد داخل نادي الزمالك، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف القيد للمرة الثالثة عشرة، بسبب مستحقات متأخرة لصالح اتحاد طنجة.

وأعلن "فيفا" خلال الساعات الماضية، عن إيقاف قيد الزمالك للمرة الثالثة عشر، بسبب مستحقات اتحاد طنجة في صفقة ضم عبد الحميد معالي.

ماذا يحتاج الزمالك لفك القيد؟

لفك إيقاف القيد يتعين على إدارة الزمالك:

سداد جميع المستحقات المالية الصادرة فيها أحكام نهائية
أو التوصل لتسويات وجدولة مع الأطراف الدائنة (لاعبين – مدربين – أندية)
تقديم ما يثبت ذلك رسميًا إلى “فيفا” لرفع العقوبة

أبرز القضايا والمستحقات:

مدربون وأجهزة فنية:

لويس فيسنتي كاسترو: 20 ألف دولار
جواو ميجيل جيديس: 20 ألف دولار
أندريه ستيفان بيكي: 20 ألف دولار
كريستيان جروس: 133 ألف دولار
جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

لاعبون:

فرجاني ساسي: 505 ألف دولار (حكم نهائي)
إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

أندية:

إستريلا أمادورا: 800 ألف دولار
شارلوروا: 170 ألف يورو
نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار
أوليكساندريا: 800 ألف دولار
سانت إتيان: 500 ألف يورو
اتحاد طنجة: 350 ألف دولار

الزمالك فيفا قضايا الزمالك

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان