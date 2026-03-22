وأعلن "فيفا" خلال الساعات الماضية، عن إيقاف قيد الزمالك للمرة الثالثة عشر، بسبب مستحقات اتحاد طنجة في صفقة ضم عبد الحميد معالي.

ماذا يحتاج الزمالك لفك القيد؟

لفك إيقاف القيد يتعين على إدارة الزمالك:

سداد جميع المستحقات المالية الصادرة فيها أحكام نهائية

أو التوصل لتسويات وجدولة مع الأطراف الدائنة (لاعبين – مدربين – أندية)

تقديم ما يثبت ذلك رسميًا إلى “فيفا” لرفع العقوبة

أبرز القضايا والمستحقات:

مدربون وأجهزة فنية:

لويس فيسنتي كاسترو: 20 ألف دولار

جواو ميجيل جيديس: 20 ألف دولار

أندريه ستيفان بيكي: 20 ألف دولار

كريستيان جروس: 133 ألف دولار

جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

لاعبون:

فرجاني ساسي: 505 ألف دولار (حكم نهائي)

إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

أندية:

إستريلا أمادورا: 800 ألف دولار

شارلوروا: 170 ألف يورو

نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار

أوليكساندريا: 800 ألف دولار

سانت إتيان: 500 ألف يورو

اتحاد طنجة: 350 ألف دولار