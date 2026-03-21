تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، الهزيمة أمام نظيره الجيش الملكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفقد بيراميدز فرصة الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، بعدما ودع البطولة، عقب الهزيمة بمجموع المباراتين أمام الجيش الملكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويذكر أن بيراميدز، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، بعد الفوز على حساب صن داونز الجيش الملكي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي السياق ذاته، يستعد بيراميدز لملاقاة نظيره إنبي، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل، في إطار منافسات بطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

وتقام مباراة بيراميدز أمام إنبي، يوم الجمعة 3 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر في الموسم الحالي.

بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا

ولم يتمكن فريق بيراميدز من استغلال النتيجة الإيجابية، الذي حققها في مباراة الذهاب أمام الجيش الملكي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء لمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان بيراميدز تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة، فيما تأهل الجيش الملكي للدور ذاته، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط.

