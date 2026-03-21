أكد سيكو سيك، المدير الفني لفريق نادي أوتوهو، جاهزية فريقه لمواجهة نادي الزمالك، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يسعى لتقديم مباراة تليق بجماهيره، رغم اعترافه بأن نتيجة الذهاب لم تكن مثالية، مشيرًا إلى أن الزمالك كان المرشح الأبرز للفوز في اللقاء الذي أُقيم في الكونغو برازافيل.

وأضاف: «سنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، فهذه البطولة هي الفرصة الوحيدة المتبقية لنا هذا الموسم، وسنبذل أقصى ما لدينا للاستمرار في المنافسة».

الزمالك يمتلك خبرات واسعة في البطولات الأفريقية

وتابع سيكو سيك: "خبرة الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في مباراة الذهاب، لكن لا تزال لدينا فرصة سنتمسك بها في لقاء العودة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المواجهة السابقة".

وأشار إلى الفارق في الخبرات، قائلًا: "الزمالك يمتلك خبرات واسعة في البطولات الأفريقية، وهو ما يميزه عن باقي الفرق التي واجهناها".

واختتم مدرب الفريق الكونغولي تصريحاته بالتأكيد على دعم الجماهير، قائلاً: «إذا كنا نعيش فترة جيدة في النادي، فهذا بفضل جماهير أوتوهو، ونسعى لإسعادهم بتحقيق نتيجة إيجابية».