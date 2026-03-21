مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

جميع المباريات

إعلان

نعترف بأفضلية الزمالك.. مدرب أوتوهو يتحدث عن مغامرة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

04:15 م 21/03/2026

مدرب أوتوهو الكونغولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سيكو سيك، المدير الفني لفريق نادي أوتوهو، جاهزية فريقه لمواجهة نادي الزمالك، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غدا في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يسعى لتقديم مباراة تليق بجماهيره، رغم اعترافه بأن نتيجة الذهاب لم تكن مثالية، مشيرًا إلى أن الزمالك كان المرشح الأبرز للفوز في اللقاء الذي أُقيم في الكونغو برازافيل.

وأضاف: «سنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز، فهذه البطولة هي الفرصة الوحيدة المتبقية لنا هذا الموسم، وسنبذل أقصى ما لدينا للاستمرار في المنافسة».

الزمالك يمتلك خبرات واسعة في البطولات الأفريقية

وتابع سيكو سيك: "خبرة الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في مباراة الذهاب، لكن لا تزال لدينا فرصة سنتمسك بها في لقاء العودة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المواجهة السابقة".

وأشار إلى الفارق في الخبرات، قائلًا: "الزمالك يمتلك خبرات واسعة في البطولات الأفريقية، وهو ما يميزه عن باقي الفرق التي واجهناها".

واختتم مدرب الفريق الكونغولي تصريحاته بالتأكيد على دعم الجماهير، قائلاً: «إذا كنا نعيش فترة جيدة في النادي، فهذا بفضل جماهير أوتوهو، ونسعى لإسعادهم بتحقيق نتيجة إيجابية».

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

"سفاح التجمع".. الرقابة على المصنفات الفنية تكشف كواليس منع عرض الفيلم
الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
خريطة الأسعار اليوم: استقرار الأرز والفول وارتفاع الذهب
كيف تحمي نفسك من الغبار والرياح؟ نصائح طبية لمواجهة العواصف الترابية
باسم سمرة يكشف عن تفكيره في اعتزال الفن
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان