دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

بتروجت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

"يملك خبرة وثقافة التتويجات".. كيف حذرت الصحف التونسية الترجي قبل موقعة الأهلي؟

كتب : محمد خيري

01:29 م 21/03/2026
    مباراة الأهلي ضد الترجي
    الأهلي والترجي (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (2) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (3) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (15) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (7) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (5) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (11) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (8) (1)
    مران الأهلي الختامي قبل مواجهة الترجي (1) (1)

حظيت المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي باهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام التونسية، التي سلطت الضوء على صعوبة المهمة التي تنتظر بطل تونس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم، في ظل أفضلية نسبية للترجي بعد فوزه ذهابًا بهدف دون رد، سجله محمد أمين توجاي من ركلة جزاء.

تحذيرات تونسية من “خبرة الأهلي”

حذرت صحيفة «الصباح» من خطورة الأهلي، مؤكدة أن الفريق المصري “يملك خبرة كبيرة وثقافة التتويجات” في البطولات القارية، كونه الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 12 بطولة، ما يجعله خصمًا لا يُستهان به في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

طموح الترجي لكسر العقدة

من جانبها، أشارت صحيفة «الجمهورية» إلى أن الترجي يسعى لمواصلة مشواره نحو اللقب الخامس في تاريخه، مستفيدًا من فوزه في الذهاب، إضافة إلى كسر عقدة استمرت 6 مباريات دون انتصار أو تسجيل أهداف أمام الأهلي.

قراءة إذاعية للمواجهة

أما إذاعة «جوهرة»، فركزت على أجواء اللقاء، مشيرة إلى أن المباراة ستقام على استاد القاهرة، مع الإشارة إلى غياب الجماهير بسبب عقوبة صادرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

معادلة التأهل

الأهلي مطالب بالفوز بفارق أكثر من هدف

الترجي يكفيه التعادل أو الخسارة بهدف مع التسجيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا الصحف التونسية

