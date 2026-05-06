مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

"لا نخشى اتهامنا بالمجاملات".. سيراميكا كليوباترا يعلق على مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

04:18 م 06/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لاعبو سيراميكا كليوباترا يدعمون إسلام عيسى بهذه الطريقة
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك، المقررة يوم 20 مايو الجاري على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التعادل أمام بيراميدز يمثل دفعة معنوية قوية قبل ختام المسابقة.

وجود نية لمجاملة الأهلي؟

ونفى المدرب العام ما تردد بشأن وجود نية لمجاملة الأهلي خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث لا تشغل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، الذي يركز فقط على تحقيق أفضل النتائج، دون الالتفات إلى أي انتقادات أو تأويلات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على فترة راحة مناسبة قبل المباراة، في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الماضية، بما يساهم في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.
واختتم عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن سيراميكا كليوباترا يسعى لإنهاء الموسم بصورة مميزة، في ظل احتلاله المركز الرابع، واقترابه من حجز مقعد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري المصري الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
أخبار المحافظات

لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر
أخبار السيارات

قريبًا.. جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليًا تستعد للظهور الأول بمصر

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
زووم

مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر
الصحة تكشف تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية
أخبار مصر

الصحة تكشف تفاصيل مجانية أول ولادة طبيعية بالمستشفيات الحكومية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي