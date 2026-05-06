أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك، المقررة يوم 20 مايو الجاري على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبد الكريم، في تصريحات تلفزيونية، أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون نصب أعينهم حصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التعادل أمام بيراميدز يمثل دفعة معنوية قوية قبل ختام المسابقة.

وجود نية لمجاملة الأهلي؟

ونفى المدرب العام ما تردد بشأن وجود نية لمجاملة الأهلي خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث لا تشغل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، الذي يركز فقط على تحقيق أفضل النتائج، دون الالتفات إلى أي انتقادات أو تأويلات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على فترة راحة مناسبة قبل المباراة، في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الماضية، بما يساهم في تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.

واختتم عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على أن سيراميكا كليوباترا يسعى لإنهاء الموسم بصورة مميزة، في ظل احتلاله المركز الرابع، واقترابه من حجز مقعد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.