دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

آخرهم فيريرا.. المتسببون في إيقاف قيد الزمالك

كتب : هند عواد

04:40 م 06/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 8 صورة
    ناصر منسي وخوان بيزيرا
  • عرض 8 صورة
    أحمد الجفالي (5)
  • عرض 8 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 8 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 8 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 8 صورة
    شيكو بانزا

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإيقاف قيد جديد، لتصلح القضية رقم 16 خلال الفترة الأخيرة، إذ بات الفريق مطالب بسداد أكثر من 6 ملايين دولار.

إيقاف قيد جديد للزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للبلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق السابق.

وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك بسبب قيمة باقي عقد فيريرا، والتي تقدر بـ450 ألف دولار، ما يعادل نحو 25 مليون جنيه مصري.

وهكذا أصبح الزمالك مطالب بسداد نحو 6 ملايين و424 ألف دولار، ما يقرب من 320 مليون جنيه مصري.

المتسببون في إيقاف قيد الزمالك

وجاء إيقاف قيد الزمالك بسبب القضايا التالية:

- لويس فيسنتي كاسترو (مدرب حراس الزمالك السابق)

- جواو ميجيل جيديس (مساعد جوميز مدرب الزمالك السابق)

- أندريه ستيفان بيكي (مساعد جوميز)

- كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق

- جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق

- فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق

- نادي إستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

- نادي شارلوروا البلجيكي (صفقة عدي الدباغ)

- نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

- نادي أوليكساندريا أوكرانيا (صفقة خوان بيزيرا)

- السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق

- سانت إتيان الفرنسي (صفقة محمود بنتايك)

- فريق اتحاد طنجة (صفقة ضم عبد الحميد معالي)

- التونسي أحمد الجفالي

- أوليكسندريا الأوكراني (السقط الثالث من صفقة خوان بيزيرا)

-يانيك فيريرا وجهازه (مدرب الزمالك السابق)

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
لأول مرة.. التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري بشواطئ بورسعيد
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
قرار جديد من القضاء بشأن دعوى إلغاء حجب "روبلوكس" داخل مصر
قرار جديد من القضاء بشأن دعوى إلغاء حجب "روبلوكس" داخل مصر

