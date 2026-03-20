"بينهم شريف ومرعي".. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي غدا، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر غدا السبت 21 مارس نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي

وحقق الفريق التونسي الفوز على حساب الأهلي، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ستاد "حمادي العقربي بتونس"، بنتيجة هدف دون مقابل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، أحمد عيد، هادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، أليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمباراة الترجي غدا، عودة المهاجم يلسين كامويش لقائمة الفريق، بعد غيابه عن المشاركة مع الأحمر خلال الفترة الماضية.

أرقام كامويش مع النادي الأهلي

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي قادما من فريق ترومسو النرويجي، بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك كامويش مع الأهلي منذ الانضمام إلى الفريق، في 6 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

