الدوري المصري

حرس الحدود

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

فياريال

3 1
22:00

ريال سوسيداد

إعلان

"عودة كامويش".. قائمة النادي الأهلي لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

كتب : يوسف محمد

10:35 م 20/03/2026
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي غدا، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر غدا السبت 21 مارس نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي والترجي

وحقق الفريق التونسي الفوز على حساب الأهلي، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ستاد "حمادي العقربي بتونس"، بنتيجة هدف دون مقابل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة العودة، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

قائمة الأهلي لمباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، أحمد عيد، هادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، أليو ديانج وإمام عاشور.

خط الهجوم: يلسين كامويش ومروان عثمان.

وشهدت قائمة المارد الأحمر لمباراة الترجي غدا، عودة المهاجم يلسين كامويش لقائمة الفريق، بعد غيابه عن المشاركة مع الأحمر خلال الفترة الماضية.

أرقام كامويش مع النادي الأهلي

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي قادما من فريق ترومسو النرويجي، بعقد لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك كامويش مع الأهلي منذ الانضمام إلى الفريق، في 6 مباريات بمختلف البطولات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية
أخبار مصر

بعد العاصفة الترابية.. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
أخبار مصر

أستاذ هندسة الطرق: المونوريل يعيد توزيع السكان جغرافيًا.. ويربط أكثر من
وفاة نجم هوليوود تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما
أجنبي

وفاة نجم هوليوود تشاك نوريس عن عمر يناهز 86 عاما
"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
نصائح طبية

"تلاحظها وأنت نايم".. علامات تكشف ارتفاع مستويات السكر في الدم
ليلة سقوط أباطرة الهيدرو.. الأمن يصادر 3.5 طن مخدرات في الإسماعيلية
حوادث وقضايا

ليلة سقوط أباطرة الهيدرو.. الأمن يصادر 3.5 طن مخدرات في الإسماعيلية

