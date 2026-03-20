توروب يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة الحسم أمام الترجي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد المران الختامي، الذي يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة منه وفقًا للوائح البطولة، وضع المدير الفني الدنماركي ييس توروب اللمسات الأخيرة على الخطة الفنية، استعدادًا لمباراة الحسم المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف تعويض خسارته في مباراة الذهاب التي أُقيمت في تونس بهدف دون رد، حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يكفيه الفوز بهدف واحد لفرض اللجوء إلى وقت إضافي.