ملك الأردن والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة

عمان (د ب أ)

تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد الملك عبد الله رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد جلالة الملك ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.

يشار إلى أنه بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ردت طهران بشن هجمات صاروخية وبالمسيرات على دول الخليج والأردن.

وقال بيان وزراء خارجية مجلس التعاون ، أن "الاعتداءات الإيرانية مرفوضة وغير مبررة، ولدول المجلس الحق في الرد وحماية أمنها".

وجدد وزراء خارجية دول الخليج إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات السافرة لإيران على دول الخليج.