إعلان

ملك الأردن والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة

كتب : مصراوي

10:49 م 02/03/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عمان (د ب أ)

تلقى ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبحث الاتصال المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد الملك عبد الله رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد جلالة الملك ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام.

يشار إلى أنه بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ردت طهران بشن هجمات صاروخية وبالمسيرات على دول الخليج والأردن.

وقال بيان وزراء خارجية مجلس التعاون ، أن "الاعتداءات الإيرانية مرفوضة وغير مبررة، ولدول المجلس الحق في الرد وحماية أمنها".

وجدد وزراء خارجية دول الخليج إدانتهم واستنكارهم للاعتداءات السافرة لإيران على دول الخليج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب ملك الأردن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يتغير نبض القلب فجأة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي؟
نصائح طبية

لماذا يتغير نبض القلب فجأة ثم يعود إلى وضعه الطبيعي؟
تامر حسين وعمرو مصطفى.. عمرو دياب يستضيف نجوم الموسيقى في حفل إفطار رمضان
دراما و تليفزيون

تامر حسين وعمرو مصطفى.. عمرو دياب يستضيف نجوم الموسيقى في حفل إفطار رمضان
ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
دراما و تليفزيون

ماجدة خيرالله تهاجم رحمة محسن بسبب "علي كلاي"
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة
أخبار مصر

نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان