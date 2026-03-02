وزير البترول يتابع مع شيفرون ربط أفروديت بمصر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع باسل علام، مدير شركة شيفرون في قبرص، بمشاركة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتورة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني.

ويأتي الاجتماع لمتابعة واستكمال التنسيق بشأن مشروع ربط حقل غاز حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز إلى الأسواق الخارجية عبر مصر.

وأكد الوزير أهمية المشروع في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من بنيتها التحتية، فضلًا عن دعم الاستغلال الأمثل لموارد الغاز بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة.

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة الحالية، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأطراف لتسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم مصالح الشركاء في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض التقدم المحرز في إعداد الاتفاقيات الرئيسية الخاصة بالمشروع من خلال فرق العمل الفنية والقانونية، مع الاتفاق على تكثيف الجهود واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات اللازمة والانتهاء من الاتفاقيات في أقرب وقت.