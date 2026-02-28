مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

بعد فوز الزمالك على بيراميدز.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب : محمد عبد السلام

11:59 م 28/02/2026 تعديل في 02/03/2026
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (4)

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، فوز الزمالك على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، فيما تلقى المصري البورسعيدي هزيمة أمام نظيره إنبي بنتيجة 3-2.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، متساويا مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز:

1- الزمالك (40 نقطة) (18 مباراة)

2- بيراميدز (37 نقطة) (18 مباراة)

3- الأهلي (37 نقطة) (18 مباراة)

4- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (19 مباراة)

5- المصري (29 نقطة) (18 مباراة)

6- سموحة (28 نقطة) (19 مباراة)

7- وادي دجلة (28 نقطة) (19 مباراة)

8- زد (26 نقطة) (18 مباراة)

9- البنك الأهلي (25 نقطة) (19 مباراة)

10- بتروجت (25 نقطة) (19 مباراة)

11- إنبي (24 نقطة) (18 مباراة)

12- الجونة (24 نقطة) (18 مباراة)

13- مودرن سبورت (23 نقطة) (18 مباراة)

14- غزل المحلة (18 نقطة) (18 مباراة)

15- المقاولون العرب (18 نقطة) (19 مباراة)

16- الاتحاد (17 نقطة) (18 مباراة)

17- حرس الحدود (17 نقطة) (19 مباراة)

18- طلائع الجيش (16 نقطة) (18 مباراة)

19- فاركو (14 نقطة) (18 مباراة)

20-كهرباء الإسماعيلية (13 نقطة) (18 مباراة)

21- الإسماعيلي (11 نقطة) (19 مباراة).

جدول ترتيب الدوري الزمالك بيراميدز

