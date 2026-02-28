موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم، فوز الزمالك على نظيره بيراميدز بهدف دون رد، فيما تلقى المصري البورسعيدي هزيمة أمام نظيره إنبي بنتيجة 3-2.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، متساويا مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز:

1- الزمالك (40 نقطة) (18 مباراة)

2- بيراميدز (37 نقطة) (18 مباراة)

3- الأهلي (37 نقطة) (18 مباراة)

4- سيراميكا كليوباترا (37 نقطة) (19 مباراة)

5- المصري (29 نقطة) (18 مباراة)

6- سموحة (28 نقطة) (19 مباراة)

7- وادي دجلة (28 نقطة) (19 مباراة)

8- زد (26 نقطة) (18 مباراة)

9- البنك الأهلي (25 نقطة) (19 مباراة)

10- بتروجت (25 نقطة) (19 مباراة)

11- إنبي (24 نقطة) (18 مباراة)

12- الجونة (24 نقطة) (18 مباراة)

13- مودرن سبورت (23 نقطة) (18 مباراة)

14- غزل المحلة (18 نقطة) (18 مباراة)

15- المقاولون العرب (18 نقطة) (19 مباراة)

16- الاتحاد (17 نقطة) (18 مباراة)

17- حرس الحدود (17 نقطة) (19 مباراة)

18- طلائع الجيش (16 نقطة) (18 مباراة)

19- فاركو (14 نقطة) (18 مباراة)

20-كهرباء الإسماعيلية (13 نقطة) (18 مباراة)

21- الإسماعيلي (11 نقطة) (19 مباراة).