الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

12:17 ص 02/03/2026
تلقي نادي بيراميدز الهزيمة أمام نظيره الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد حرس الحدود.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري موعد مباراة بيراميدز المقبلة

