ملخص شوط الزمالك وبيراميدز الأول في قمة الدوري المصري

"الأصعب لنا".. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على بيراميدز

تلقي نادي بيراميدز الهزيمة أمام نظيره الزمالك بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد حرس الحدود.

ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء وهو يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.