موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بيراميدز

نجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فوز الفارس الأبيض عن طريق حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لدوري نايل.