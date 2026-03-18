لدورهم في تطوير المنظومة.. إنبي يكرّم وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية

حرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي على تكريم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، إلى جانب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، وذلك خلال حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه النادي.

وقام مسؤولو النادي بمنح دروع إنبي للمكرَّمين، تقديرًا لجهودهم البارزة في دعم وتطوير المنظومة الرياضية، ودورهم في مساندة الأندية وتعزيز مسيرة الرياضة المصرية.

نادي إنبي يعتز بالتعاون مع عناصر المنظومة

من جانبه، أكد نادي إنبي اعتزازه بهذا الدعم المستمر، مشددًا على أن التعاون بين مختلف عناصر المنظومة الرياضية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.