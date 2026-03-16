مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

0 0
21:45

فيورنتينا

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

كتب : يوسف محمد

09:34 م 16/03/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والترجي التونسي (1)
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والترجي التونسي (2)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي أمس.

وكان المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "حمادي العقربي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

رسالة أحمد شوبير لجماهير الأهلي

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "من النهاردة لحد نهاية الموسم مساندة كاملة للأهلي، ملناش دعوة بغيرنا نركز في مشوارنا بس أيًا كانت الظروف، وحالات الغضب".

وأضاف: "الأهلي طول عمره سنده وحماه الحقيقي هو جمهوره، مش فاضيين للرد علي اي حد، فقط فاضيين لمساندة الأهلي بلاش حملات لا علي المدرب ولا الإدارة ولا اللاعبيين".

وتابع: "علينا فقط المساندة والوقوف بجانب النادي، اللي ياما فرحنا فلما يكون في أزمة يبقى الوقوف جنبه واجب على الجميع، عارف أن في البعض هيعمل نفسه أهلاوي وتبدأ الحملات المعروفة، طبعا الطبيعي منهتمش بالكلام الفارغ ده".

وواصل: "عاجبنى جدا كلام محمد العدل وبعض الأهلاوية، بجد تحس أن قلبهم على النادي أكتر من ناس كتير، اللي المفروض أنهم أول ناس يدافعوا عن النادي".

واختتم شوبير: "المساندة مطلوبة بقوة للكابتن الخطيب وللجميع في الفترة الصعبة دي، ده وقت اللي بيحب النادي بجد".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

أحمد شوبير النادي الأهلي الأهلي والترجي التونسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سفرة رمضان

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول الكشري يوم العيد؟ .. مفاجأة

رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
رمضان ستايل

لا تتجاهلها في رمضان.. أعراض قد تشير إلى ضرورة تناول المضادات الحيوية
رياضة محلية

رسميًا.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديدًا ضد نادي الزمالك
أخبار مصر

الرئيس السيسي يؤكد هاتفيًا لولي العهد السعودي دعم ومساندة مصر الكاملة للمملكة

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

