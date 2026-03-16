وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الخسارة من الترجي التونسي

وجه أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي أمس.

وكان المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمس أمام الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "حمادي العقربي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

رسالة أحمد شوبير لجماهير الأهلي

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "من النهاردة لحد نهاية الموسم مساندة كاملة للأهلي، ملناش دعوة بغيرنا نركز في مشوارنا بس أيًا كانت الظروف، وحالات الغضب".

وأضاف: "الأهلي طول عمره سنده وحماه الحقيقي هو جمهوره، مش فاضيين للرد علي اي حد، فقط فاضيين لمساندة الأهلي بلاش حملات لا علي المدرب ولا الإدارة ولا اللاعبيين".

وتابع: "علينا فقط المساندة والوقوف بجانب النادي، اللي ياما فرحنا فلما يكون في أزمة يبقى الوقوف جنبه واجب على الجميع، عارف أن في البعض هيعمل نفسه أهلاوي وتبدأ الحملات المعروفة، طبعا الطبيعي منهتمش بالكلام الفارغ ده".

وواصل: "عاجبنى جدا كلام محمد العدل وبعض الأهلاوية، بجد تحس أن قلبهم على النادي أكتر من ناس كتير، اللي المفروض أنهم أول ناس يدافعوا عن النادي".

واختتم شوبير: "المساندة مطلوبة بقوة للكابتن الخطيب وللجميع في الفترة الصعبة دي، ده وقت اللي بيحب النادي بجد".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

