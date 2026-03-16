رسميا.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة زيزو وديانج في مباراة الترجي

كتب : محمد خيري

12:36 م 16/03/2026
    زيزو (2)

أعلن الأهلي تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي أحمد سيد زيزو وأليو ديانج خلال مواجهة الترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الذهاب أمام الترجي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

تفاصيل إصابة زيزو وديانج

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات رسمية عبر الموقع الرسمي للنادي، إن زيزو تعرض لكدمة قوية في الكاحل خلال مشاركته في المباراة، بينما تعرض ديانج لكدمة في اليد أثناء اللقاء.

وأوضح طبيب الأهلي أن الثنائي سيخضع لفحوصات طبية عقب عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، وذلك للاطمئنان على حالتهما وتحديد مدى جاهزيتهما قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي مجددًا يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في مواجهة الإياب من الدور ربع النهائي، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

