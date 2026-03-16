الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

بعد الخسارة من الترجي.. الشناوي يكشف رد فعل اللاعبين على قرار الإدارة

كتب : محمد خيري

11:34 ص 16/03/2026
  لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي والترجي التونسي (3)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (23) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (19) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (23) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (18) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (19) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا (22) (1)

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أن فريقه ما زال يمتلك فرصة التعويض أمام الترجي الرياضي التونسي في مباراة الإياب بالقاهرة، رغم الخسارة في لقاء الذهاب.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة بي إن سبورتس في الساعات الأولى من صباح الإثنين: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، وما زال أمامنا شوط ثانٍ في القاهرة".

وأضاف: "سنبذل كل ما لدينا في مباراة الإياب من أجل تحقيق التأهل، واللاعبون أدوا ما عليهم في لقاء الذهاب".

رد فعل اللاعبين على قرارات مجلس الإدارة

كما أشار حارس الأهلي إلى أن الفريق تقبل القرارات الصادرة مؤخرا من إدارة النادي، بمعاقبة اللاعبين بسبب النتائج السلبية في الدوري، مؤكدًا أن التركيز الآن منصب على المواجهة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "تنتظرنا مباراة مهمة في القاهرة، وندرك جيدًا قيمتها وأهميتها".

وخسر الأهلي من نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد سجله المدافع محمد أمين توجاي من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي محمد الشناوي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
